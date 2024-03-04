Объемы поставок российского дизтоплива в другие страны увеличились на треть

Объемы поступлений российских газойлей и дизтоплива в порты других стран за неделю 19-25 февраля увеличились на 32% относительно предыдущей недели и составили 890 тысяч тонн.

Об этом сообщает издание enkorr со ссылкой на исследование Консалтинговой группы "А-95"

Крупнейшими по объемам странами, куда поступали российские газойли и дизтопливо, были Турция, Бразилия и Ливия. На них приходится 68% поставок.

Ливия увеличила поставки с 75 до 124 тысяч тонн дизтоплива. Объемы поступления российского дизтоплива и газойля в турецкие порты уменьшились с 390 до 365 тысяч тонн.

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Поставки российских нефтепродуктов в Турцию сохраняются на высоком уровне четвертую неделю подряд. Прекращение финансовых операций отдельных турецких банков с российскими компаниями пока не сказалось на отгрузках, отмечает издание.

Поступления российских дистиллятов в бразильские порты на прошлой неделе выросли на 35% и составили 118 тысяч тонн. Все грузы были отправлены из балтийских портов. Впервые за последние четыре месяца Россия не была основным поставщиком дизтоплива и газойля. Кроме российского топлива, на прошлой неделе в порты Бразилии поступило 104 тысяч тонн дизеля из ОАЭ и 46 тысяч тонн из Испании.

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