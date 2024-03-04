Цены на нефть демонстрируют незначительные изменения после резкого повышения

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения в ходе торгов в понедельник, 4 марта, после резкого повышения в конце прошлой недели.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Как изменились цены на нефть

Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 7:02 по киевскому времени составляет 83,61 долл за баррель, что на 0,06 долл (0,07%) выше показателя на закрытие прошедшей сессии. 1 марта эти контракты подскочили в цене на 1,64 долл (2%) – до 83,55 долл за баррель.

Реклама:

Котировки фьючерсов на сорт WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром уменьшились на 0,05 долл (на 0,06%) и составили 79,92 долл за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты подорожали на 1,71 долл (2,2%) – до 79,97 долл за баррель.

По итогам всей прошлой недели Brent подорожала на 3,4%, WTI – на 4,6%.

Что повлияло на цены?

Реклама:

Причиной повышения цен в пятницу, 1 марта, стали опасения относительно дальнейшего усиления напряженности на Ближнем Востоке.

"Геополитическая напряженность оказывает все более "бычье" влияние на рынок по мере того, как мы продвигаемся дальше в 2024 году", – заявил соредактор Sevens Report Research Тайлер Ричи изданию MarketWatch.

Между тем, ряд стран ОПЕК+ по итогам коллективных переговоров 3 марта объявил о продолжении дополнительных добровольных сокращений нефтедобычи. Ограничения, которые вступили в силу с 1 января и составляют около 2 млн б/с, будут действовать до конца июня.

Участники альянса вновь подчеркнули, что сокращения направлены на поддержание стабильности и баланса мирового нефтяного рынка, а выпавшие дополнительные объемы впоследствии будут постепенно восстановлены.

Экономическая правда