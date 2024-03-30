ЕС запретил полеты на своей территории турецкой авиакомпании Southwind, которая управлялась из РФ

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ЕС вслед за Финляндией запретил полеты над своей территорией турецкой авиакомпании Southwind Airlines, которую обвиняют в фактическом контроле из РФ.

Об этом сообщает турецкое издание Turizm Guncel, а также профильное издание об авиации aero telegraph.

"Наша общая оценка показывает, что значительная доля собственности и эффективный контроль не принадлежат турецким лицам или компаниям. Мы пришли к выводу, что авиакомпания и контроль над ней связаны с российскими игроками", - говорит, глава финского транспортного ведомства Traficom Яркко Сааримяки.

Компания Southwind Airlines была основана в 2022 году в городе Анталия, она должна была профилироваться на полетах из России. Создание компании связано с отказом многих турецких авиакомпаний летать в Россию, и сокращением количества полетов российских авиакомпаний.

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Впервые Финляндия отказала Southwind в полете на свою территорию 25 марта, ссылаясь на фактический контроль компании из России, что противоречит Регламенту о санкциях ЕС.

Уже 28 марта, как пишет турецкое издание Turizm Guncel, Брюссель проинформировал своих членов, что авиакомпании Southwind Airlines, официальное название которой Cortex Aviation and Tourism Trade, было запрещено взлетать, летать и приземляться в соответствии со статьей 31 Регламента № 833/2014, статья 3d 31, который вступил в силу в июле 2014 года. Он регулирует санкции, связанные с агрессией России против Украины. Было заявлено, что данный запрет будет введен в действие немедленно.

До введения санкций компания осуществляла полеты в частности в Германию, Швейцарию, Грецию, Северную Македонию, Италию.

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Уже 30 марта Ассоциация туроператоров России сообщила об отмене рейсов турецкой авиакомпании в Калининград, из-за санкций ЕС.

Запрет на полеты в пределах ЕС также делает невозможными перелеты компании в Швейцарию, а также в Северную Македонию.

Экономическая правда





