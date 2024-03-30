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Китайский девелопер Wanda продает 60% акций в сделке стоимостью 8,3 миллиарда долларов

Суббота, 30 марта 2024, 12:25 - Владимир Туник-Фриз
 
Getty images

Инвесторы во главе с частной инвестиционной компанией PAG объявила об инвестициях в размере 8,3 миллиарда долларов за 60% акций китайского девелоперского гиганта Dalian Wanda, который владеет ТЦ по всему Китаю.

Об этом сообщает Reuters.

В декабре прошлого года PAG и Dalian Wanda Commercial Management Group совместно объявили о подписании инвестиционного соглашения о реструктуризации Zhuhai Wanda Commercial Management, продажа 60% акций Wanda реализует эти договоренности.

Совместными инвесторами в сделке также выступили CITIC Capital, Инвестиционная администрация Абу-Даби, Mubadala Investment Company и Ares Management Corporation.

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Dalian Wanda сохранит 40% акций Newland Commercial Management.

Newland управляет 496 крупными торговыми центрами по всему Китаю.

Экономическая правда

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