Новые жесткие правила ЕС могут коснуться X, Tik-tok и Booking.com

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Такие гиганты как X (бывший Twitter), компания владелец Tik-tok ByteDance, Booking.com могут попасть в список компаний, которые подпадут под новые правила конкуренции.

Об этом сообщает Reuters.

Новый закон ЕС о цифровых рынках (DMA) определяет компании с более чем 45 миллионами ежемесячных активных пользователей и рыночной капитализацией 75 миллиардов евро (81 миллиард долларов США) как "вратарей", предоставляющих основные услуги платформы для бизнес-пользователей.

Начиная с 7 марта, такие компании обязаны обеспечить взаимодействие своих приложений для обмена сообщениями с конкурентами и позволить пользователям решать, какие приложения предварительно устанавливать на своих устройствах, среди других обязательств.

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Им не разрешается отдавать предпочтение собственным сервисам над сервисами конкурентов или препятствовать пользователям удалять предустановленное программное обеспечение или приложения.

Компания ByteDance была названа "вратарем" в июле прошлого года, но TikTok обжаловал это решение во втором высшем суде Европы.

Booking.com заявил, что ожидает попасть в группу "вратарей" в этом году благодаря увеличению количества пользователей.

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Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta и Microsoft были определены как "вратари" в прошлом году.

Напомним:

Европейская комиссия намерена наложить штраф на технологического гиганта Apple за монопольное поведение на рынке стриминговой музыки по жалобе Spotify.