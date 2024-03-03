Новые жесткие правила ЕС могут коснуться X, Tik-tok и Booking.com
Такие гиганты как X (бывший Twitter), компания владелец Tik-tok ByteDance, Booking.com могут попасть в список компаний, которые подпадут под новые правила конкуренции.
Об этом сообщает Reuters.
Новый закон ЕС о цифровых рынках (DMA) определяет компании с более чем 45 миллионами ежемесячных активных пользователей и рыночной капитализацией 75 миллиардов евро (81 миллиард долларов США) как "вратарей", предоставляющих основные услуги платформы для бизнес-пользователей.
Начиная с 7 марта, такие компании обязаны обеспечить взаимодействие своих приложений для обмена сообщениями с конкурентами и позволить пользователям решать, какие приложения предварительно устанавливать на своих устройствах, среди других обязательств.
Им не разрешается отдавать предпочтение собственным сервисам над сервисами конкурентов или препятствовать пользователям удалять предустановленное программное обеспечение или приложения.
Компания ByteDance была названа "вратарем" в июле прошлого года, но TikTok обжаловал это решение во втором высшем суде Европы.
Booking.com заявил, что ожидает попасть в группу "вратарей" в этом году благодаря увеличению количества пользователей.
Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta и Microsoft были определены как "вратари" в прошлом году.
Напомним:
Европейская комиссия намерена наложить штраф на технологического гиганта Apple за монопольное поведение на рынке стриминговой музыки по жалобе Spotify.