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Великобритания с апреля выделит 250 миллионов фунтов кредитного лимита для бизнеса в Украине

Воскресенье, 3 марта 2024, 15:40 - Экономическая правда

Кредитный лимит для частного сектора Украины от британского финансового учреждения British International Investment станет доступным с апреля.

Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики.

В British International Investment заявили об общем лимите до 250 миллионов фунтов стерлингов для финансирования частного сектора в Украине. 

Эти средства станут доступны через платформу совместного инвестирования через привлечение партнерских финансовых организаций в Украине. 

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"Ранее British International Investment не было на карте международных финансовых институтов, с которыми работает Украина", - сообщила вице-премьер-министр - министра экономики Юлия Свириденко.

Экономическая правда

Минэкономики Британия бизнес
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