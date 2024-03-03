Великобритания с апреля выделит 250 миллионов фунтов кредитного лимита для бизнеса в Украине
Воскресенье, 3 марта 2024, 15:40 -
Кредитный лимит для частного сектора Украины от британского финансового учреждения British International Investment станет доступным с апреля.
Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики.
В British International Investment заявили об общем лимите до 250 миллионов фунтов стерлингов для финансирования частного сектора в Украине.
Эти средства станут доступны через платформу совместного инвестирования через привлечение партнерских финансовых организаций в Украине.
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"Ранее British International Investment не было на карте международных финансовых институтов, с которыми работает Украина", - сообщила вице-премьер-министр - министра экономики Юлия Свириденко.
Экономическая правда
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