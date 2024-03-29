Apple планирует в мае выпустить новые модели iPad – впервые за 18 месяцев

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Компания Apple планирует в мае выпустить обновленные iPad, обновив линейку своих планшетов впервые за 18 месяцев.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что выпуск сосредоточат на обновленных версиях iPad Pro и iPad Air.

При этом модели Pro получат новые более четкие OLED-дисплеи, а iPad Air впервые получит 12,9-дюймовый экран.

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"Этот шаг знаменует собой конец самого длинного периода без новых моделей в истории iPad, который впервые был представлен сооснователем Apple Стивом Джобсом в 2010 году. С момента последнего обновления прошло около 18 месяцев - засуха, которая способствовала и без того вялому спросу на планшеты.

Apple делает ставку на то, что новые модели с более быстрыми чипами и обновленными аксессуарами могут способствовать возрождению этой категории", - пишет издание.

После роста во время пандемии продажи iPad падали в каждом из последних двух финансовых лет Apple.

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Во время последнего праздничного периода, когда гаджеты, как правило, были популярными подарками, продажи упали еще на 25% в годовом измерении.

В Apple отказались от комментариев.

По данным источников агентства, Apple планировала выпустить новые iPad до конца марта или в начале апреля, но команда работала над доработкой программного обеспечения. Экраны в последних моделях также новых сложных технологий производства, что также привело к задержке.

Релиз в начале мая состоится примерно за месяц до следующего крупного события Apple. 10 июня компания планирует начать недельную Всемирную конференцию для разработчиков. Ожидается, что там Apple представит обновленную стратегию искусственного интеллекта, а также обновления программного обеспечения для iPhone, iPad, Apple Watch, Mac и гарнитуры Vision Pro.

Экономическая правда