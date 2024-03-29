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НАБУ и САП завершили расследование о завладении земель на Киевщине: убытки - 1,8 миллиарда

Пятница, 29 марта 2024, 17:06 - Анастасия Жарикова

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование о незаконном завладении землями под Киевом и причинении более 1,8 миллиарда гривен убытков.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Следствие установило, что в 2018-2019 годах организатор преступления, имея влияние на должностных лиц Главного управления Госгеокадастра в Киевской области, а также связи с высокопоставленными чиновниками в различных сферах, разработал схему завладения с/х землями, которые находились в постоянном пользовании госпредприятий на территории Киевской области. 

Для этого он привлек других соучастников, которые подыскивали участников АТО с правом на бесплатное получение земельного участка.

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Правоохранители установили два эпизода преступной деятельности - завладение почти 920 га государственной земли госпредприятия "ДГ "Дмитровка" в Фастове и около 284 га госпредприятия "Пуща-Водица" в окрестностях Киева. 

Совокупная рыночная стоимость этих участков на момент совершения преступления составляла более 1,8 млрд грн.

Подозрение получили:

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  • бывший заместитель руководителя ГП "Главный научно-исследовательский и проектный институт землеустройства" - организатор схемы;
  • два бывших должностных лица ГУ Госгеокадастра в Киевской области - исполнители преступления;
  • два физических лица, связанные с экс-руководством Госгеокадастра - пособники преступления.

В дальнейшем количество подозреваемых в этом уголовном производстве возросло до 12 человек.

На все земли был наложен арест и выдан запрет на застройку и изменение целевого назначения, что позволило сохранить их для общины Киевщины.

Организатор схемы также подозревается в завладении 2,24 га леса на берегу Киевского моря.

Экономическая правда

НАБУ корупція земля Госгеокадастр
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