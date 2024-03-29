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"Фармак" приобрел польскую фармкомпанию Symphar

Пятница, 29 марта 2024, 13:38 - Анастасия Жарикова

Международный офис украинской фармацевтической компании "Фармак" успешно завершил приобретение польской фармацевтической компании Symphar, став владельцем ее 100%.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Приобретение Symphar является частью реализации стратегии международной экспансии "Фармак 2.0.: От успеха локального к успеху глобальному". Сделка стала следующим шагом после приобретений фармкомпаний в прошлом году в Чехии и Словакии. 

"Она увеличивает долю рынка "Фармак" и укрепляет позицию в сегментах диабетологии, нервной системы и женского здоровья в ЕС", - отметили в "Фармак".

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В компании добавили, что сделка является результатом тщательной подготовки и оценки различных вариантов на польском рынке. Приобретенный бизнес полностью соответствует требованиям законодательства и высоким этическим и корпоративным стандартам "Фармак". Закрытие состоялось после выполнения условий сделки и соответствующих регуляторных процедур.

Symphar - польская фармацевтическая маркетинговая компания с офисом в Варшаве, которая работает с более чем 50 продуктами в области диабетологии, гинекологии, психиатрии и неврологии. В 2023 году Symphar достигла дохода в более 22 млн евро в результате длительного периода стабильного и прибыльного роста. Команда Symphar насчитывает 90 человек.

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