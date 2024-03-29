Цены на нефть завершили первый квартал ростом более чем на 10%
Пятница, 29 марта 2024, 11:20 -
Цены на нефть Brent и WTI завершили первый квартал 2024 года уверенным ростом, - на 13,6 и 16,1%.
Об этом сообщает enkorr.
Торги обеими марками в пятницу не проводятся, поскольку биржи закрыты в связи со Страстной пятницей. В марте Brent подорожала на 4,6%, WTI - на 6,3%. В первом квартале цены выросли на 13,6% и 16,1%, согласно данным Dow Jones Market.
Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на закрытие рынка в четверг увеличилась на 1,39 доллара (1,6%), до 87,48 доллара за баррель.
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Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на 1,82 доллара (2,2%), до 83,17 доллара за баррель.
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