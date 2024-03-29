Производство полупроводников в Южной Корее выросло больше всего с 2009 года
В феврале этого года производство полупроводников в Южной Корее выросло больше всего за последние 14 лет, что свидетельствует о продолжающемся восстановлении важнейшего промышленного сектора страны и мирового спроса на технологии.
Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что производство подскочило на 65,3% по сравнению с предыдущим годом, что является наибольшим ростом с конца 2009 года. Поставки полупроводников также выросли на 59%, хотя это было слабее, чем 62,7% в январе. Запасы сократились на 16,2%, падая второй месяц подряд, что является еще одним признаком высокого спроса.
Рост производства является свидетельством того, что импульс внутреннего экономического роста сохранится, поскольку полупроводники составляют наибольшую долю южнокорейского экспорта.
"Рост производства полупроводников, вероятно, продолжился и в марте, о чем свидетельствует экспорт микросхем, который за первые 20 дней месяца вырос на 46,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.
Растущий спрос на память, связанную с искусственным интеллектом, является одним из крупнейших драйверов, причем второй по величине производитель микросхем в стране, SK Hynix прогнозирует, что положительная динамика сохранится, в частности, в поставках для Nvidia Corp.
Добавляется, что общее промышленное производство выросло на 4,8%, что больше, чем 4%, которые прогнозировали экономисты. Указывая на рост производства, Министерство финансов заявило, что восстановление экономического импульса становится все более очевидным. Министерство пообещало быстро осуществить бюджетные расходы в первом полугодии.
Экономическая правда.