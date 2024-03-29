Производство полупроводников в Южной Корее выросло больше всего с 2009 года

В феврале этого года производство полупроводников в Южной Корее выросло больше всего за последние 14 лет, что свидетельствует о продолжающемся восстановлении важнейшего промышленного сектора страны и мирового спроса на технологии.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что производство подскочило на 65,3% по сравнению с предыдущим годом, что является наибольшим ростом с конца 2009 года. Поставки полупроводников также выросли на 59%, хотя это было слабее, чем 62,7% в январе. Запасы сократились на 16,2%, падая второй месяц подряд, что является еще одним признаком высокого спроса.

Рост производства является свидетельством того, что импульс внутреннего экономического роста сохранится, поскольку полупроводники составляют наибольшую долю южнокорейского экспорта.

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"Рост производства полупроводников, вероятно, продолжился и в марте, о чем свидетельствует экспорт микросхем, который за первые 20 дней месяца вырос на 46,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

Растущий спрос на память, связанную с искусственным интеллектом, является одним из крупнейших драйверов, причем второй по величине производитель микросхем в стране, SK Hynix прогнозирует, что положительная динамика сохранится, в частности, в поставках для Nvidia Corp.

Добавляется, что общее промышленное производство выросло на 4,8%, что больше, чем 4%, которые прогнозировали экономисты. Указывая на рост производства, Министерство финансов заявило, что восстановление экономического импульса становится все более очевидным. Министерство пообещало быстро осуществить бюджетные расходы в первом полугодии.

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Экономическая правда.