В Telegram появится функция ограничения круга отправителей сообщений

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что с начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Беларуси смогут ограничивать круг тех, кто может отправлять им личные сообщения.

Об этом он написал в Telegram.

По словам Дурова, 4 дня назад русскоязычные пользователи Telegram стали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам.

"В течение часа после получения подобных жалоб мы применили ряд технических мер и организационных мер для того, чтобы предотвращать эту активность.

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В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были пресечены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов", - написал он.

Дуров анонсировал, что с начала следующей недели все пользователи из РФ, Украины и Беларуси смогут ограничивать круг тех, кто может отправлять им личные сообщения.

"Мы также внедряем решения на основе искусственного интеллекта для еще более эффективной фильтрации подобного спама", - добавил он.

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Напомним:

Глава Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов говорит, что мессенджер Telegram представляет проблему для национальной безопасности Украины.

В украинской разведке признают, что Telegram содержит ряд угроз для безопасности Украины, и нужно искать варианты решения этой проблемы.

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Экономическая правда