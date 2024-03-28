Китай косвенно финансирует хуситов, покупая нефть у Ирана – Politico

Китай косвенно помогает Ирану финансировать йеменских хуситов, которые блокируют движение судов в Красном море, незаконно покупая у него нефть.

Об этом пишет Politico со ссылкой на западную разведку.

"Китай косвенно помогает Ирану перекрыть судоходство в Красном море, ухудшая глобальные торговые потоки и нанося ущерб собственным интересам в этом процессе", - пишет издание со ссылкой на представителей западных разведок.

Подчеркивается, что Китай покупает около 90 процентов иранской нефти, в том числе нефть, которую продают силы "Кудс" - военизированного подразделения Корпуса стражей исламской революции, который отвечает за внешние военные операции Тегерана.

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"Кудс" тренирует и финансирует иранских террористов по всему Ближнему Востоку, таких как "Хезболла" в Ливане и йеменских повстанцев-хуситов.

"Хуситы атакуют международные маршруты, и первой страной, которая от этого страдает, является сам Китай. Я не уверен, что они осознают, что рубят ветку, на которой сидят", - сказал один из собеседников Politico.

Представитель китайского правительства не ответил на просьбу о комментарии.

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Хотя хуситы, как сообщалось, пообещали не атаковать китайские корабли, выпустили несколько ракет в начале этой недели по китайскому судну Huang Pu. Корабль, который зарегистрирован в Панаме, получил лишь незначительные повреждения. Неизвестно, знали ли хуситы о происхождении судна.

"Тем не менее, это нападение подчеркивает, до какой степени незаконная закупка Китаем нефти начала приносить негативные последствия.

Международные санкции оставили иранский режим без денег. Для финансирования своих террористических марионеток он выделяет "Силам Кудса" ежегодный объем нефти, которую группировка продает за границу через сложную сеть подставных компаний - эту практику описывали Politico и другие СМИ", - пишет издание.

Большинство стран не трогают иранскую нефть, опасаясь нарваться на санкции, особенно те, что наложены Вашингтоном в связи с иранской программой создания ядерного оружия.

Зато Китай, который получает около 10 процентов нефти из Ирана и выступает против санкций, годами получает выгоду от изоляции Ирана, что позволяет китайским фирмам покупать нефть со значительной скидкой.

Однако ситуация в Красном море усложнила этот расчет.

По данным немецкого аналитического центра Kiel Institute for the World Economy, с октября хуситы атаковали десятки кораблей в Аденском заливе и Красном море, что привело к падению судоходства более чем на 60 процентов. США и некоторые европейские страны усилили свое военно-морское присутствие в Красном море, но этого оказалось недостаточно для сдерживания нападений.

По данным разведки, хуситы совершают нападения, используя беспилотники и ракеты, которые им поставляет Иран.

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Экономическая правда