УОП обновляет систему закупок: тендеры возвращают на Prozorro 

АО "Украинская оборонная промышленность" возвращает тендеры на 23 категории товаров на Prozorro и делает акцент на централизованных закупках.

Об этом сообщил директор департамента по закупкам общества Роман Аврамов, передает Укринформ.

"С момента преобразования концерта в акционерное общество мы начали активно возвращать закупки на Prozorro. За это время уже осуществлено более 700 тендерных процедур на 2,8 млрд грн", - сказал Аврамов.

УОП определил 23 категории товаров, закупка которых в обязательном порядке будет происходить через платформу Prozorro. В частности, в перечень вошли горюче-смазочные материалы, спецодежда, канцелярия, компьютерная техника, строительные материалы, станки.

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"Именно закупке станков и оборудования мы уделяем больше всего внимания. Для этой категории товаров мы запланировали ввести единую комплексную конкурсную документацию - типовой договор и единые квалификационные требования, что позволит улучшить и ускорить эти процедуры. Сейчас прорабатываем ее с нашими предприятиями-поставщиками, чтобы не было чрезмерных условий", - отметил Аврамов.

Также еще одним изменением в системе тендеров "Укроборонпрома" стало возвращение практики централизованных закупок непосредственно обществом.

В компании отмечают, что такой формат для поставщиков является наиболее интересным, поскольку позволяет заключать контракты сразу на большие объемы продукции. Для общества централизованные закупки позволяют сэкономить средства, в частности, благодаря большему количеству участников, которые приходят на такие тендеры.

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"Именно УОП провел тендеров на 1,5 млрд грн, нам удалось сэкономить на централизованных закупках более 60 млн грн. Наибольшая сумма - 50 млн грн, была сэкономлена на централизованном тендере по закупке электроэнергии. В среднем на такие торги приходят 5 участников, тогда как на тендеры от предприятий - 2,5. Это свидетельствует о том, что централизация закупок гораздо интереснее для поставщиков", - пояснил Аврамов.

В ближайшие два года предприятие планирует усовершенствовать всю систему закупок, для чего была разработана соответствующая стратегия. Она рассчитана на два года и имеет целью усовершенствовать введенные механизмы, запустить новый порядок закупок, сократить сроки соответствующих процедур и тому подобное.

Экономическая правда