Все разделы
Укр / Рус

Сервис доставки Meest Shopping начал партнерство с криптобиржей Binance

Четверг, 28 марта 2024, 14:13 - Анастасия Жарикова

Сервис доставки покупок из зарубежных онлайн-магазинов Meest Shopping начинает партнерство с крупнейшей криптовалютной биржей Binance.

Об этом сообщила пресс-служба почтового оператора Meest.

"Партнерство с Binance открывает для Meest Shopping новые возможности по развитию технологических процессов. Компания ежедневно ищет новые способы сделать доставку доступной и комфортной - и сотрудничество с лидерами других индустрий только совершенствует и ускоряет этот процесс", - говорится в сообщении логистического оператора.

По случаю партнерства клиенты службы доставки могут получить бонусные средства на счету Binance.

Реклама:

В Binance добавили, что партнерство с Meest Shopping демонстрирует открытость традиционной индустрии к криптовалютам, предлагая идею использования криптовалюты как дополнительного инструмента в программах лояльности.

Экономическая правда

криптовалюта услуги
Реклама:
Материалы по теме
США наложили ограничения на криптооператоров, которые Россия использует для обхода санкций 25 марта 2024, 19:20
Криптогигант Binance заявил о поиске нового покупателя российского бизнеса: причина 25 марта 2024, 17:15
В прошлом году украинцы заработали на криптовалюте более 800 миллионов долларов 18 марта 2024, 15:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте