Сервис доставки Meest Shopping начал партнерство с криптобиржей Binance

Сервис доставки покупок из зарубежных онлайн-магазинов Meest Shopping начинает партнерство с крупнейшей криптовалютной биржей Binance.

Об этом сообщила пресс-служба почтового оператора Meest.

"Партнерство с Binance открывает для Meest Shopping новые возможности по развитию технологических процессов. Компания ежедневно ищет новые способы сделать доставку доступной и комфортной - и сотрудничество с лидерами других индустрий только совершенствует и ускоряет этот процесс", - говорится в сообщении логистического оператора.

По случаю партнерства клиенты службы доставки могут получить бонусные средства на счету Binance.

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В Binance добавили, что партнерство с Meest Shopping демонстрирует открытость традиционной индустрии к криптовалютам, предлагая идею использования криптовалюты как дополнительного инструмента в программах лояльности.

Экономическая правда