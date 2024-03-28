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Крупнейший мировой производитель кирпича продал бизнес в России

Четверг, 28 марта 2024, 12:31 - Анастасия Жарикова

Крупнейший мировой производитель кирпича - австрийский концерн Wienerberger - продал два завода в России и вышел с российского рынка.

Об этом сообщило российское издание РБК.

Новым владельцем заводов концерна стала компания местного бизнесмена Алексея Филина "Строймикс".

О намерении продать российский бизнес в Wienerberger заявили еще в 2022 году в ответ на агрессию России в Украине. 

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Структурирование сделки оказалось сложным, но "продажа местного бизнеса российской семейной группе была успешно завершена", сказал представитель австрийского концерна. Он добавил, что стороны договорились не разглашать цену покупки.

В Wienerberger подтвердили факт сделки.

Австрийский концерн работал в России около 20 лет. Первый кирпичный завод Wienerberger во Владимирской области был открыт в 2004 году, второй в Татарстане запустили - в 2008 году. Суммарная проектная мощность обоих заводов составляет 450 млн условных кирпичей в год.

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Экономическая правда

бизнес Россия
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