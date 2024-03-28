Поезд между Прагой и Чопом начал курсирование

Сегодня начал курсирование новый международный рейс между Прагой и Чопом, который соединяет ночным сообщением столицу Чехии, словацкий Кошице и украинский Чоп.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Специально под запуск нового международного сообщения "Укрзализныця" назначила и новый внутренний дневной поезд №345/346 Черновцы - Чоп - Ужгород, расписание движения которого подстроено для комфортной пересадки буковинских и закарпатских пассажиров", - говорится в сообщении.

Стоимость билетов в и из Праги зависит от дня поездки и в среднем составляет около 1060 грн за сидячее место или 1700 грн за спальное место. В чешском поезде доступны женские купе, ассортимент блюд и напитков из бортового меню, в том числе завтраки, отмечают в компании.

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Время поездки между Прагой и Чопом составит около 13 часов, отправление из Праги ежедневно в 21:52, прибытие в Чоп в 10:35. В обратном направлении отправление из Чопа ежедневно в 17:35, прибытие в Прагу в 05:57.

Напомним:

"Укрзализныця" запускает новый международный маршрут Прага - Чоп.

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