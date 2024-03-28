Пятая часть мировых нефтеперерабатывающих мощностей под угрозой закрытия

Более 20% мировых нефтеперерабатывающих мощностей оказались под угрозой закрытия. Такая ситуация сложилась из-за снижения рентабельности бензина и роста давления по сокращению выбросов углерода.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на анализ энергетической консалтинговой компании Wood Mackenzie.

Среди 465 проанализированных нефтеперерабатывающих объектов около 21% мировых мощностей в 2023 году считаются потенциально убыточными.

Исследование Wood Mac выявило, что наибольшее количество объектов с высоким риском закрытия расположено в Европе и Китае. Это ставит под угрозу около 3,9 миллиона баррелей нефти в сутки перерабатывающих мощностей. Оценка основывается на чистом денежном потоке, стоимости выбросов углерода, собственности, инвестициях в экологию и стратегической ценности нефтеперерабатывающих заводов.

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Согласно докладу, в Европе насчитывается 11 объектов, которые составляют 45% всех заводов с высоким риском закрытия.

Данные отраслевой организации Concawe показывают, что с 2009 года уже около 30 европейских нефтеперерабатывающих заводов прекратили работу. Сейчас в эксплуатации остается почти 90.

Волна закрытия обусловлена конкуренцией с более новыми и мощными заводами на Ближнем Востоке и в Азии, а также влиянием пандемии COVID-19.

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Анализ Wood Mac показывает, что рентабельность бензина, вероятно, снизится до конца этого десятилетия из-за падения спроса и ослабления санкций в отношении России. Также ожидается, что начнут действовать налоги на выбросы углерода.

"Расходы на эксплуатацию могут вырасти настолько, что закрытие может стать единственным вариантом", - отметила старший аналитик Wood Mac по нефти и химическим веществам Эмма Фокс.

Между тем, гигантский нефтеперерабатывающий завод Dangote в Нигерии может положить конец многолетней торговли бензином из Европы в Африку на сумму 17 миллиардов долларов США в год. Это дополнительно давит на европейские нефтеперерабатывающие заводы, которые уже находятся под угрозой закрытия из-за усиления конкуренции.

Семь китайских объектов с высоким риском - это небольшие частные нефтеперерабатывающие заводы. Они подпадают под более строгое регулирование правительства и конкурируют с более крупными интегрированными заводами, которые, как правило, являются государственными и более технологически сложными.