В Германии расследуют причастность сотрудников Siemens к нарушению крымских санкций

Следователи прокуратуры Гамбурга хотят привлечь к ответственности сотрудников концерна Siemens, которые сознательно поставляли газовые турбины в Крым несмотря на эмбарго после аннексии полуострова Россией в 2014 году

Об этом сообщает Wirtschaftswoche, передает Укринформ.

Сейчас прокуратура предъявила обвинение пятерым мужчинам, причастным к незаконной поставке газовых турбин Siemens в Крым в 2017 году, среди них и нынешний сотрудник Siemens.

В целом четверо немцев и один швейцарец способствовали продаже четырех газовых турбин российской госкомпании, зная, что они в конечном итоге окажутся в Крыму, который был аннексирован Россией в 2014 году, что является нарушением эмбарго.

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По данным прокуратуры, турбины стоимостью 111 миллионов евро были вывезены в Санкт-Петербург через порт Гамбурга в период с ноября 2015 года по январь 2016 года. Вместо того, чтобы установить их на юге России, как было договорено, российский заказчик Siemens установил их на двух новых электростанциях в Севастополе и Симферополе, которые обеспечивают энергоснабжение оккупированного Крыма. обвиняемые знали, куда именно предназначались турбины.

Подразделение Siemens Gas Turbine Technologies, совместное предприятие с российскими "Силовыми машинами", было добавлено к Siemens Energy во время разделения Siemens в 2020 году и продано в конце 2022 года после нападения России на Украину.

Siemens, и Siemens Energy ответили, что считают себя жертвой своего российского клиента "Технопромэкспорт" (ТПЭ), но сотрудничают со следователями. Зато пятеро обвиняемых отрицают обвинения.

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Ранее сообщалось, что российская структура Siemens AG ООО "Системс" (бывшее ООО "Сименс") планировала в феврале 2024 года инициировать процедуру добровольной ликвидации.