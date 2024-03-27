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Список сомнительных инвестпроектов пополнили еще 12 кейсов

Среда, 27 марта 2024, 20:07 - Алексей Павлыш

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обновила перечень ненадежных инвестиционных проектов, добавив в него еще 12 кейсов.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

В перечень добавили следующие инвестпроекты:

  • CapitalProf
  • Crypto Lloyds/Crypto Lloyds LTD
  • ABNBITFX
  • Advanced Mining
  • DotBig
  • IncCrypto
  • xChief Ltd.
  • ParadTrade
  • RWB Group
  • Avalon Technologies
  • RoboForex
  • Fondexx

Общее количество позиций в перечне достигло 268 инвестпроектов.

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Регулятор также напомнил потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых на территории Украины никак не регулируется, а также через лиц, которые указывают недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.

Напомним:

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 11 кейсов.

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Экономическая правда

НКЦБФР инвестиции
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