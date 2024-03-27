Список сомнительных инвестпроектов пополнили еще 12 кейсов
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обновила перечень ненадежных инвестиционных проектов, добавив в него еще 12 кейсов.
Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
В перечень добавили следующие инвестпроекты:
- CapitalProf
- Crypto Lloyds/Crypto Lloyds LTD
- ABNBITFX
- Advanced Mining
- DotBig
- IncCrypto
- xChief Ltd.
- ParadTrade
- RWB Group
- Avalon Technologies
- RoboForex
- Fondexx
Общее количество позиций в перечне достигло 268 инвестпроектов.
Регулятор также напомнил потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых на территории Украины никак не регулируется, а также через лиц, которые указывают недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.
Напомним:
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 11 кейсов.
Экономическая правда