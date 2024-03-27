Список сомнительных инвестпроектов пополнили еще 12 кейсов

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обновила перечень ненадежных инвестиционных проектов, добавив в него еще 12 кейсов.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

В перечень добавили следующие инвестпроекты:

CapitalProf

Crypto Lloyds/Crypto Lloyds LTD

ABNBITFX

Advanced Mining

DotBig

IncCrypto

xChief Ltd.

ParadTrade

RWB Group

Avalon Technologies

RoboForex

Fondexx

Общее количество позиций в перечне достигло 268 инвестпроектов.

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Регулятор также напомнил потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых на территории Украины никак не регулируется, а также через лиц, которые указывают недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.

Напомним:

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 11 кейсов.

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Экономическая правда