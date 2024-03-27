Большинство украинцев против взыскания налогового долга без решения суда - исследование

CASE Украина

Около 75,3% украинцев не поддерживают идею Министерства финансов Украины предоставить право налоговым органам взыскивать налоговые долги без решения суда.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии, сделанного по заказу Центра социально-экономических исследований CASE Украина.

Поддерживают тем или иным образом предложение Минфина лишь 20,6% респондентов. При этом доверие общества к налоговой хуже, чем к судам: 48% украинцев предпочитают суды во взыскании налогового долга, в то время, как налоговым органам доверяет лишь 21,3%.

CASE Украина

Как сообщалось, Национальная стратегия доходов на 2024-2030 годы, которую подготовило Министерство финансов Украины, предлагает предоставить возможности погашения (взыскания) налогового долга по решению руководителя налогового органа без решения суда.

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Исследование проводилось с 5 февраля по 4 марта 2024 года. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2008 респондентов в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года и граждане, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года. Статистическая погрешность выборки не превышает 2.4%.

Напомним:

Около 63,3% украинцев не поддерживают идею Министерства финансов Украины предоставить доступ налоговым органам к банковской тайне без решения суда. Поддерживают тем или иным образом предложение Минфина только 30% респондентов.

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