Швейцарские банки начали закрывать счета граждан России

Банки Швейцарии начали закрывать счета клиентам, которые имеют российское гражданство, даже если они одновременно имеют паспорт другой страны.

Об этом рассказал управляющий партнер швейцарского юридического бюро Leolex Роман Кудинов российскому изданию "Ведомости".

По его словам, с проблемой столкнулись несколько клиентов UBS и Credit Suisse с двойным гражданством. Все они платят налоги в Швейцарии, а в России никаких доходов не получают и налогов не платят.

Также один швейцарский банк отказался открыть счета нескольким гражданам Израиля, которые сохранили российский паспорт, рассказал руководитель банковской практики юридической компании Amond&Smith Иван Тихоненок. По его словам, банки требовали документально подтвердить отказ от российского гражданства для дальнейшего взаимодействия с клиентами фирмы.

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Еще один банк закрыл счет клиенту одной из российских консалтинговых компаний, который имеет гражданство России и вид на жительство в Швейцарии, сообщил собеседник издания в этой компании.

Ранее в 2022-2023 годах швейцарские банки закрыли счета российских клиентов, на которых было менее 1 млн долл, а для оставшихся новых клиентов из России подняли порог входа до 5-10 млн долл.

После этого состоятельные россияне бросились получать местный вид на жительство, но теперь банки смотрят не только на его наличие и даже не на швейцарский паспорт, а на то, получает ли клиент какой-то доход в России и платит ли там налоги, добавил источник издания.

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Напоминаем:

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции США активизировало расследование в отношении двух крупнейших швейцарских банков - Credit Suisse Group и UBS Group AG, из-за подозрений в нарушениях законодательства, которые позволили российским клиентам уклониться от санкций.