Украина получила от БРСЕ 100 миллионов евро кредита на компенсации за уничтоженное имущество

Административный совет Банка развития Совета Европы (БРСЕ) утвердил проект "НОМЕ. Компенсация за уничтоженное имущество" и предоставил Украине 100 миллионов евро кредита на его воплощение.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Привлеченные средства будут направлены на поддержку механизма прямой помощи, благодаря которому конечные бенефициары, в частности участники боевых действий, инвалиды и многодетные семьи, получат компенсацию за уничтоженное в результате боевых действий и террористических атак РФ жилье в виде сертификатов на приобретение жилья. Проект будет реализовываться по всей территории Украины", - говорится в сообщении.

В Минфине отметили, что жилой сектор остается одним из самых пострадавших в результате военных действий. Общий ущерб оценивается в 50 млрд долл.

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"В рамках проекта предусмотрено предоставление компенсации по более 2 тыс. жилищных сертификатов, что позволит около 5,7 тыс. украинцам получить компенсацию за уничтоженное жилье", - отметила заместитель министра финансов Ольга Зыкова.

Реализовывать проект HOME будут в рамках закона "О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины" и с помощью программы "еВідновлення".

"Это позволит гражданам подавать запросы и получать сертификаты на компенсацию за поврежденное имущество. После автоматизированной проверки заявление на получение сертификата будет обрабатывать и одобрять специальная Государственная комиссия по компенсации. Весь ход рассмотрения заявления можно будет видеть в мобильном приложении "Дія", - указано на сайте Минфина.

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Мониторинг использования кредитных средств БРСЕ по этому проекту будет осуществлять Минобрнауки, в частности с помощью Государственного реестра имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, что позволяет отслеживать подробные данные о поданных заявлениях и количестве заявлений в разрезе областей.

Напоминаем:

В июне 2023 года Украина завершила процесс вступления и стала 43-й страной-членом Банка развития Совета Европы (БРРЕ).