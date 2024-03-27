Украинцы против доступа налоговой к банковской тайне - исследование

CASE Украина

Около 63.3% украинцев не поддерживают идею Министерства финансов Украины предоставить доступ налоговым органам к банковской тайне без решения суда. Поддерживают тем или иным образом предложение Минфина лишь 30% респондентов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии, сделанного по заказу Центра социально-экономических исследований CASE Украина.

Так, Национальная стратегия доходов на 2024-2030 годы, которую подготовило Министерство финансов Украины, предлагает отменить запрет на раскрытие налоговым органам банковской тайны о наличии и движении средств на счетах должника (налогоплательщика).

Исследование проводилось с 5 февраля по 4 марта 2024 года. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2008 респондентов в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года и граждане, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года. Статистическая погрешность выборки не превышает 2.4%.

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