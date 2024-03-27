Samsung Pay прекратит работу с российскими картами "Мир"
Среда, 27 марта 2024, 11:42 -
Платежная система для мобильных устройств Samsung Pay прекратит работу с картами российской платежной системы "Мир".
Об этом сообщается на сайте компании.
"С 3 апреля 2024 года добавление и использование карт "Мир" в Samsung Pay будет недоступно", - написано в заявлении.
Все карты, привязанные к Samsung Pay будут автоматически отвязаны 3 апреля.
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Напоминаем:
Карточки российской платежной системы "Мир" перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении с 30 марта 2024 года.
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