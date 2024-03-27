Samsung Pay прекратит работу с российскими картами "Мир"

рбк

Платежная система для мобильных устройств Samsung Pay прекратит работу с картами российской платежной системы "Мир".

Об этом сообщается на сайте компании.

"С 3 апреля 2024 года добавление и использование карт "Мир" в Samsung Pay будет недоступно", - написано в заявлении.

Все карты, привязанные к Samsung Pay будут автоматически отвязаны 3 апреля.

Реклама:

Напоминаем:

Карточки российской платежной системы "Мир" перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении с 30 марта 2024 года.