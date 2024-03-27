Instagram и Threads ограничат политический контент в своих лентах

Компания-владелец Facebook и Instagram - Meta Platforms - объявила, что пользователи Instagram и Threads теперь могут ограничить политический контент в своих лентах с помощью новой функции.

Об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что функция включена в настройках учетной записи "Настройки содержания" в Instagram. Оттуда по умолчанию включено "Ограничить политический контент от людей, на которых вы не следите". Настройка также применяется к Threads, поскольку это приложение делится своей системой учетных записей с Instagram.

Если пользователи решат воспользоваться этой функцией, они будут видеть меньше политических тем в своей ленте и рекомендованном контенте.

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Однако это не означает, что политический контент будет полностью отсутствовать, он все еще будет отображаться от аккаунтов, на которые пользователи подписаны.

В Meta объяснили, что делают этот шаг, чтобы обеспечить "положительный опыт" для всех пользователей и не допустить рекомендаций политического контента на фоне кризисных ситуаций.

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Компания Мета создаст команду для борьбы с дезинформацией и злоупотреблением генеративным искусственным интеллектом (ИИ) накануне выборов в Европейский парламент из-за беспокойства относительно контента, созданного ИИ.