Маск хочет увеличить спрос на автопилот в машинах Tesla

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Илон Маск настаивает на развитии функции автопилота в машинах Tesla, предлагая всем покупателям бесплатную месячную подписку.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил на этой неделе сотрудникам, что они обязаны устраивать клиентам тест-драйв с использованием этой технологии перед тем, как передавать ключи от новой машины.

Американские водители, чьи автомобили способны работать с FSD, получат месячную бесплатную пробную версию в ближайшие дни, добавил он в посте на X поздно вечером в понедельник.

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Tesla усиливает продвижение технологии помощи водителю, которую она называет "Полная способность к самостоятельному вождению", стремясь расширить использование противоречивой функции программного обеспечения, поскольку она сталкивается с перспективой более низкого роста продаж в этом году.

Система является усовершенствованной версией технологии автопилота компании, которая доступна на всех новых Tesla и предназначена для помощи в выполнении таких задач, как управление автомобилем и смена полосы движения. Полное самостоятельное вождение, которое можно приобрести за 12 000 долларов США авансом или 199 долларов США в месяц в качестве услуги подписки, включает в себя функции, позволяющие ориентироваться на городских улицах.

Маск продвигает технологию помощи водителю Tesla во время интенсивного регуляторного и правового контроля за тем, как она разрабатывает и продает эти системы. Федеральный регулятор по автомобильной безопасности годами расследует автопилот компании, что привело к тому, что в декабре Tesla инициировала отзыв двух миллионов автомобилей.

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Кроме того, Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам начали отдельные расследования, чтобы выяснить, не вводила ли Tesla клиентов и инвесторов в заблуждение относительно работы этой технологии.

Последний шаг Маска, направленный на продвижение технологии полного самостоятельного вождения, появился в то время, когда автопроизводитель выпустил обновленную версию, которая, по словам Маска, больше полагается на искусственный интеллект. Производитель электромобилей заявил, что около 400 000 водителей Tesla в Северной Америке загрузили программное обеспечение, лежащее в основе пакета полного самостоятельного вождения.

Напомним:

В мировом рейтинге самых продаваемых автомобилей 2023 года впервые за последние 20 лет появилсяновый лидер - Tesla Model Y. Ранее главенство держала Toyota Corolla.