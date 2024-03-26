"Укрзализныця" в этом году увеличит бюджет госзакупок до 65 миллиардов

В 2024 году "Укрзализныця" планирует увеличить бюджет госзакупок до 65 млрд грн, в том числе благодаря реализации инфраструктурных проектов.

Об этом заявил председатель правления УЗ Евгений Лященко на "Дне поставщика-2024" во вторник в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".

"За два года у нас более 80 млрд грн был бюджет закупок... И в этом году, в 2024 году, мы планируем увеличить эту цифру, увеличиваем... Наша цель - 65 млрд грн", - сказал Лященко.

По его словам, объем госзакупок будет зависеть от реализованных УЗ проектов, в том числе и инфраструктурных.

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"Не только переходы в Евросоюз (сухопутные железнодорожные переходы - ред.), а также большой вклад сделали в структуре увеличения инфраструктуры к Дунайским портам, сейчас мы работаем над увеличением возможности транспортировки к портам Большой Одессы - Черноморских портов", - сказал глава УЗ.

В компании добавили, что в 2023 году, в частности, были объявлены закупки на 11 тысяч лотов на 56 млрд грн. Подписаны договоры на 47 млрд грн. Количество участников тендеров составило 5,28 тысяч. Средний уровень конкуренции - 1,53.

При этом в 2021 году объем госзакупок УЗ составил 34 млрд грн (3,55 тыс участников), в 2022 году - 35 млрд грн (2,27 тыс участников).

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Экономическая правда