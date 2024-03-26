Венгрия не возобновит запрет на импорт украинского меда несмотря на протесты

Венгрия не планирует возобновлять запрет на импорт меда из Украины, несмотря на протесты местных производителей, которые утверждают, что дешевый украинский мед снижает цены и угрожает их бизнесу.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Правительство премьер-министра Виктора Орбана в прошлом году ввело запрет на импорт 24 сельскохозяйственных продуктов из Украины, включая зерновые, свинину и мед. 19 февраля был отменен запрет на импорт меда, что вызвало протесты около 22 000 венгерских пчеловодов.

Министр сельского хозяйства Иштван Надь заявил Reuters, что односторонние запреты на импорт не имеют положительного влияния на местный рынок. Оптовые цены на мед не выросли настолько, как надеялись местные фермеры. Зато эти ограничения нанесли ущерб компаниям, которые упаковывают и экспортируют мед в ЕС.

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Он отметил, что экспортерам меда нужен украинский мед, поскольку иначе они не смогут выполнить своих договорных обязательств.

"Поскольку закрытие границ (запрет) больше не могло поддержать интересы венгерских пчеловодов, поскольку не имело ощутимого влияния, мы не хотели создавать еще больших проблем... именно поэтому нам пришлось снова открыть наш рынок", - сказал Надь.

На вопрос, будет ли рассматривать правительство повторное введение запрета на импорт, он ответил: "Нет, поскольку это не имеет эффекта".

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По данным Европейской комиссии, большинство импорта меда в ЕС поступает из Китая и Украины. Доля украинского импорта составляла 25% от общего импорта меда в ЕС в январе-августе 2023 года.