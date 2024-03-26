Украина запускает реестр веб-сайтов, которые нарушают права интеллектуальной собственности

Украина присоединилась к ряду государств, которые будут наполнять платформу WIPO ALERT для противодействия работе веб-сайтов, на которых нарушаются права интеллектуальной собственности.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что 21 марта министерство приняло приказ об утверждении порядка формирования и ведения национального перечня веб-сайтов, которые вызывают беспокойство по соблюдению прав интеллектуальной собственности.

"Благодаря взаимодействию Минэкономики с WIPO через платформу обмена данными WIPO Alert страны-участники могут обмениваться информацией о потенциальных нарушениях прав интеллектуальной собственности в международном масштабе.

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Отныне субъекты авторского права и/или смежных прав могут подавать в IP офиса обращение о включении веб-сайта, который вызывает беспокойство относительно соблюдения прав интеллектуальной собственности, в национальный перечень таких веб-сайтов", - говорится в сообщении.

Платформу администрирует Международная организация по защите прав интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization). Страны-члены организации загружают на WIPO Alert списки веб-сайтов и мобильных приложений, которые нарушают авторское право с точки зрения национальных норм. Украина - пятнадцатая страна, которая присоединилась к инициативе WIPO.

"Это является важным шагом на пути к созданию более защищенного цифрового пространства в Украине, что будет способствовать не только защите прав интеллектуальной собственности, но и дальнейшему развитию национальной экономики", - говорят в министерстве.

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Экономическая правда