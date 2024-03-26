За неделю украинцы получили кредитов на покупку жилья почти 350 миллионов

За прошедшую неделю было выдано 211 кредитов в рамках программы "єОселя" на общую сумму 345 млн грн.

Об этом говорится на правительственном портале.

За прошедшую неделю выдано 211 кредитов на общую сумму 345 млн грн. Отмечается, что среди получателей - 113 военнослужащих и силовиков, 13 педагогов, 16 медиков, 4 ученых, 54 семьи без собственного жилья, 6 ВПО и 5 ветеранов.

Всего с момента старта программы "єОселя" 8 371 семья получила кредиты на сумму более 12,8 млрд грн.

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