Стартап Canva купил творческую платформу Affinity, чтобы бросить вызов Adobe

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Онлайн-платформа для дизайна Canva приобрела набор программ для дизайнеров Affinity, позиционируя себя как претендента на лидерство Adobe в индустрии цифрового дизайна.

Об этом пишет The Verge.

Соглашение дает Canva право собственности на Affinity Designer, Photo и Publisher - три популярные программы для Windows, Mac и iPad, которые предоставляют функции, подобные программам Adobe Illustrator, Photoshop и InDesign соответственно.

Сумма сделки не разглашается, но Bloomberg сообщает, что она оценивается в "несколько сотен миллионов фунтов стерлингов".

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"Приобретение имеет смысл, поскольку австралийская компания пытается привлечь больше креативных профессионалов. По состоянию на январь этого года Canva имела около 170 миллионов пользователей ежемесячно по всему миру.

Это значительное количество людей, которые, как пишет The Verge, вероятно, не используют аналогичное программное обеспечение Adobe. Однако, в отличие от Adobe, у Canva нет собственных приложений для дизайна, ориентированных на профессионалов: иллюстраторов, фотографов и видеоредакторов", - пишет издание.

По словам Canva, приложениями Affinity пользуются более трех миллионов пользователей в мире.

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"Это лишь часть пользовательской базы Adobe, но не стоит недооценивать Affinity. Решение сделать приложения Affinity одноразовой покупкой без постоянной платы за подписку обеспечило им лояльную фан-базу, особенно среди творческих людей, которые активно ищут альтернативы экосистеме дизайна Adobe, основанной на подписке", - добавляет издание.

В интервью Sydney Morning Herald соучредитель Canva Кэмерон Адамс сказал, что приложения Affinity останутся отдельными от платформы Canva, но со временем следует ожидать небольшой интеграции.

"С присоединением Affinity и ее 90 сотрудников в Великобритании у Canva появилось больше возможностей конкурировать с Adobe на более широком рынке программного обеспечения для творчества.

А учитывая то, насколько привлекательной для креативщиков уже является платформа Canva, ориентированная на простоту, у нее есть реальный шанс переманить профессионалов, которым надоело набивать карманы Adobe", - резюмирует The Verge.

Экономическая правда