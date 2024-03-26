Нехватка международной финпомощи в 2025 году может составить до 15 миллиардов долларов

Нехватка финансовой помощи от международных партнеров в следующем году может составить 10-15 млрд долларов, а скрытый дополнительный дефицит госбюджета в этом году составляет 300-400 млрд грн без учета дополнительной мобилизации.

Такой оценкой поделился заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, пишет "Интерфакс-Украина".

"Возвращаясь к вызовам, в следующем году, скорее всего, разница между необходимым и имеющимся международным финансированием будет в 10-15 млрд долларов, которых не будет хватать", - сказал он на конгрессе "Реформа государственных финансов - путь к восстановлению Украины" в Киеве.

Железняк отметил важность поддержки бизнеса в связи с перспективой недополучения макрофинансовой помощи в бюджет.

Реклама:

"Я это упомянул не для того, чтобы нагнать, наверное, какой-то страх, а для того, чтобы у всех нас было четкое понимание, что поддержка бизнеса в этом году является условием выживания в следующем. И, к сожалению, видя цифры бюджета, я понимаю, что нам уже не хватает 300-400 миллиардов (грн) без дополнительной мобилизации. Это тоже факт", - отметил нардеп.

Напомним:

В этом году Украина нуждается в около 3 миллиардов долларов внешнего финансирования ежемесячно.

Реклама: