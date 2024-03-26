В феврале "Укрнафта" добыла на 10% больше газа

ПАО "Укрнафта" в феврале 2024 года по сравнению с февралем прошлого года добыла нефти на 0,09% больше - 110,3 тысячи тонн, а газа на 10,7% больше - 92,1 млн кубометров.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В феврале 2024 года "Укрнафта" добыла 110,3 тыс. тонн нефти и 92,1 млн кубометров газа, чем превысила показатели добычи февраля прошлого года. В феврале 2023 года было добыто 110,2 тыс. тонн нефти и 83,2 млн кубометров газа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Укрнафта" продолжает бурение новых скважин, интенсификацию добычи на месторождениях и переоснащение устаревшего оборудования на оборудование, соответствующее требованиям стандартов API.

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