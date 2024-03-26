В Одессе и районе без электричества остаются более 20 тысяч потребителей
Вторник, 26 марта 2024, 15:11 -
В Одессе и Одесском районе после атаки на энергетические объекты без электроснабжения остаются 23 тысячи потребителей.
Об этом сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.
"По состоянию на 13:30 в Одессе и районе применяются стабилизационные графики отключения. Сейчас без электроснабжения 23 тысячи абонентов", - говорится в сообщении.
По словам Кипера, в результате сильного ветра временно отключены от электроснабжения 62 населенных пункта (19 тысяч абонентов).
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