Фонд гарантирования на этой неделе продает активы банков-банкротов на почти 3 миллиарда
Вторник, 26 марта 2024, 13:26 -
Фонд гарантирования вкладов физических лиц на этой неделе выставляет на продажу активы 12 ликвидируемых банков на общую сумму 2,9 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
"На этой неделе (25-29 марта) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 12 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 2 853,9 млн грн", - говорится в сообщении.
Из них на сумму 2,5 млрд грн выставлены на продажу права требования по кредитам и на сумму 165,4 млн грн - объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 135,1 млн грн.
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