Цены на нефть немного снизились из-за последствий атак по российским НПЗ

Цены на нефть почти не изменились во вторник после роста накануне. Инвесторы по-разному оценивают влияние потери российских нефтеперерабатывающих мощностей из-за недавних украинских ударов. В то же время, легкое ослабление доллара США немного поддержало цены.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Цена нефти Brent снизилась на 6 центов до 86,69 долларов за баррель, а фьючерсы на нефть WTI упали на 4 цента до 81,91 доллара за баррель.

В предыдущий день цены на Brent выросли на 1,5%, а WTI - на 1,6% после того, как российское правительство приказало компаниям сократить добычу во втором квартале, чтобы достичь показателя 9 миллионов баррелей в день в соответствии с обязательствами перед потребительской группой ОПЕК+.

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Россия, один из трех крупнейших мировых производителей нефти и крупнейших экспортеров нефтепродуктов, также сталкивается с последствиями недавних украинских атак на свои нефтеперерабатывающие заводы. Аналитики Goldman Sachs заявили, что эти нападения вывели из строя около 900 000 баррелей в сутки мощностей, возможно, на недели, а в некоторых случаях даже навсегда.

"Влияние нарушений на переработку нефти на цены нефти является неоднозначным: снижение спроса со стороны нефтеперерабатывающих заводов имеет негативное влияние, а потенциальное сокращение российского экспорта нефти - положительное", - отметили аналитики в своей заметке.

После атаки украинского беспилотника в субботу российская нефтедобывающая компания "Роснефть" остановила установку мощностью 70 000 баррелей в сутки на своем Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре.

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Последствия этих атак и сокращения добычи в России остаются неясными, однако легкое ослабление доллара США с предыдущей сессии несколько поддержало цены на нефть.