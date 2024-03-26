Индия увеличивает поставки американской нефти из-за усиления санкций против РФ

В следующем месяце в Индию прибудет около 7,6 млн баррелей американской нефти, что является самым высоким показателем за последний год на фоне ужесточения санкций против российской нефти.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Индия, которая является третьим в мире импортером и потребителем нефти, стремится диверсифицировать свои поставки, поскольку новые санкции США против РФ угрожают сократить продажу российской нефти в Индию.

"Около 7,6 млн баррелей нефти, или 256 тыс баррелей в день (баррелей в сутки), направлялись в Индию тремя очень большими нефтяными судами и тремя судами Suezmax, согласно данным компании Kpler, занимающейся отслеживанием судов", - говорится в сообщении.

Реклама:

Индия была крупнейшим покупателем российской нефти в прошлом году после того, как другие группы отказались от закупок после санкций Запада против Москвы за ее вторжение в Украину в феврале 2022 года.

В прошлом месяце США усилили усилия по сокращению торговли российской нефтью, добавив санкции против государственной судоходной компании "Совкомфлот".

По данным источников издания, индийская Reliance, оператор крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса, не будет покупать российскую нефть, загруженную на танкеры, которые эксплуатирует "Совкомфлот", после недавних санкций США.

Реклама:

Кроме того, больше индийских нефтепереработчиков планируют избегать судов "Совкомфлота", что может затруднить импорт российской нефти и оставить Россию с меньшим количеством сбыта для своего флагманского продукта, сообщили источники.

Экономическая правда.