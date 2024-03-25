В Хмельницкой области могут перейти к почасовым графикам отключения света
В Хмельницкой области по состоянию на вечер 25 марта энергетики фиксируют существенный рост нагрузки на электросети - если объем потребления потребителями не уменьшится, будут введены сетевые ограничения.
Об этом сообщили в АО "Хмельницкоблэнерго".
"Чтобы потребители могли сориентироваться и планировать свою деятельность, отключения будут происходить по очередям почасовых отключений и по следующему графику.
То есть, будет отключаться одна очередь утром, с 07:00 до 11:00 и одна вечером, с 17:30 до 21:30, исключительно в периоды максимальной нагрузки", - говорится в сообщении.
В компании подчеркнули, что энергетики постоянно отслеживают уровень нагрузки на электросети, и будут отключать только при необходимости, чтобы избежать технологических повреждений оборудования.
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Экономическая правда