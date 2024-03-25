В Хмельницкой области могут перейти к почасовым графикам отключения света

В Хмельницкой области по состоянию на вечер 25 марта энергетики фиксируют существенный рост нагрузки на электросети - если объем потребления потребителями не уменьшится, будут введены сетевые ограничения.

Об этом сообщили в АО "Хмельницкоблэнерго".

"Чтобы потребители могли сориентироваться и планировать свою деятельность, отключения будут происходить по очередям почасовых отключений и по следующему графику.

То есть, будет отключаться одна очередь утром, с 07:00 до 11:00 и одна вечером, с 17:30 до 21:30, исключительно в периоды максимальной нагрузки", - говорится в сообщении.

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В компании подчеркнули, что энергетики постоянно отслеживают уровень нагрузки на электросети, и будут отключать только при необходимости, чтобы избежать технологических повреждений оборудования.

ХмельницкОблэнерго

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Экономическая правда

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