Сумма вкладов физических лиц за февраль выросла более чем на 13 миллиардов

Общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины за февраль 2024 года выросла на 13,1 млрд грн и по состоянию на 1 марта составляет 1,208 трлн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

По состоянию на 1 марта 2024 года из общей суммы вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) вклады в национальной валюте составляли 780,8 млрд грн, а в иностранной валюте - 427,3 млрд грн.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 марта 2024 года составляла 3,3%, а сумма их вкладов составила 133,9 млрд грн (11,1% от общей суммы вкладов).

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