За неделю предприниматели получили кредитов на сумму более 2 миллиардов

За прошедшую неделю в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили от уполномоченных банков 600 льготных кредитов на общую сумму 2,1 млрд грн, из которых 450 кредитов - от банков государственного сектора экономики на 1,1 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

С начала 2024 года по программе предприниматели получили 5116 кредитов на общую сумму 20,24 млрд грн, из которых от банков государственного сектора экономики - 3731 кредитов на 10,15 млрд гривен.

За время действия военного положения в Украине выдано 49 258 доступных кредитов на общую сумму 197,5 млрд грн (в том числе банками государственного сектора - 36 765 кредитов на 100,5 млрд грн), из которых по состоянию на 25 марта текущего года:

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15,57 млрд грн - на инвестиционные цели;

55,61 млрд грн - на финансирование оборотного капитала;

36,88 млрд грн - кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

11,25 млрд грн - на переработку сельскохозяйственной продукции;

57,44 млрд грн - на антивоенные цели;

7,88 млрд грн - кредитование в зоне высокого военного риска.

Всего с момента старта Программы подписано 84 080 кредитных договоров на общую сумму 287,1 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики - 57 241 договор на 127,1 млрд гривен.