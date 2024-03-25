За неделю средняя цена литра автогаза в сетях АЗС увеличилась

С 18 по 25 марта стоимость сжиженного газа на стелах АЗК выросла на 21 копейку, до 28,11 гривны за литр.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на мониторинг цен Консалтинговой группы "А-95".

Так, крупные топливные сети - ОККО и WOG - увеличили стоимость газа на 50 копеек, до 29,49 и 29,48 гривны за литр.

Аналогичный маневр совершила на выходных и сеть SOCAR, стоимость автогаза в сети составляет 29,49 гривны за литр.

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Сети БРСМ-Нафта и Chipo увеличили стоимость автогаза на 14 и 17 копеек, до 27,03 и 27,29 гривны за литр.

Также на 40 копеек подорожал ресурс в сети "Авантаж 7", до 26,45 грн/л.