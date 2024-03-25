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На Сумщине вводят временные ограничения на продажу алкоголя

Понедельник, 25 марта 2024, 15:11 - Артур Крыжный

Реализация алкогольных напитков в розничной торговой сети и заведениях ресторанного хозяйства в Сумской области будет запрещена с 21:00 до 8:00 следующего дня, за исключением территорий возможных или активных боевых действий.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на указ Сумской областной военной администрации от 25 марта.

В зоне возможных или активных боевых действий в розничной торговой сети и кафетериях, кроме субботних и воскресных дней, продажа алкогольных напитков, за исключением слабоалкогольных напитков, вин и пива, будет запрещена с 11:00 до 19:00, а в ресторанах - с 21:00 до 11:00 следующего дня.

Дополнительно, в пятикилометровой зоне от государственной границы Украины в розничной торговой сети, кафетериях, заведениях ресторанного хозяйства будет ограничена продажа алкогольных напитков с 11:00 до 19:00, за исключением слабоалкогольных напитков, вин и пива.

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Также согласно приказу запрещена продажа алкогольных напитков военнослужащим Вооруженных сил Украины и других военных формирований, а также гражданам с признаками принадлежности к военным формированиям.

алкоголь
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