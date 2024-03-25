В МВФ подчеркнули важность независимости руководителей центробанков: риски вмешательства растут

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева подчеркнула важность независимости руководителей центральных банков на фоне роста рисков политического вмешательства в принятие решений банками и кадровые назначения.

Об этом говорится в статье Георгиевой на сайте МВФ.

В частности, сейчас руководители центробанков сталкиваются с призывами к снижению процентной ставки, даже если это преждевременно.

"Правительства и руководители центральных банков должны противостоять этому давлению", - пишет глава МВФ.

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Зато она подчеркивает, что руководители независимых центральных банков эффективно руководили пандемией, развязав агрессивное смягчение монетарной политики, что помогло предотвратить глобальный финансовый кризис и ускорить восстановление. Впоследствии они усилили монетарную политику, что помогло сохранить инфляционные ожидания и в конце концов снизить инфляцию до более управляемого уровня

"Хотя битва еще не завершена, их успех пока в основном объясняется независимостью и доверием, которое многие центральные банки получили за последние десятилетия", - добавляет Георгиева.

Одно из исследований МВФ, которое рассматривает десятки центральных банков с 2007 по 2021 год, показывает, что банки с высокими показателями независимости были более успешными в сдерживании инфляционных ожиданий людей, что помогает поддерживать инфляцию на низком уровне.

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Другое исследование МВФ, которое отслеживает 17 центральных банков Латинской Америки за последние 100 лет, изучает такие факторы, как независимость принятия решений, четкость полномочий и то, можно ли их заставить кредитовать правительство. Было также установлено, что большая независимость связана с гораздо лучшими результатами в отношении инфляции.

"Суть ясна: независимость центрального банка имеет значение для ценовой стабильности, а ценовая стабильность имеет значение для стабильного долгосрочного роста. Но для обладания огромной властью в демократических обществах доверие является ключевым", - говорится в статье.

Кроме этого, мощное управление и независимость означают, что руководители центральных банков должны иметь контроль над своими бюджетами и персоналом, а не подлежать легкому увольнению на основе их политических взглядов или действий, предпринятых в рамках законных полномочий. Вместо этого они должны быть подотчетными и прозрачными.

Другие ветви власти несут четкие обязанности по оказанию помощи главам центральных банков в достижении поставленных перед ними целей и преодолении будущих опасностей. Это касается не только законов, провозглашающих независимость, но и соблюдения буквы и духа таких законов.

Экономическая правда