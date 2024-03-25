В Киеве два троллейбусных маршрута изменили работу из-за последствий обстрела

В Киеве в результате российского ракетного обстрела столицы 25 марта временно изменили работу два троллейбусных маршрута.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, троллейбусы маршрута №15 курсируют от ст. м. "Дворец спорта" до остановки "Ботанический сад".

Троллейбусы маршрута №38 курсируют от остановки "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" до остановки "Ботанический сад".

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Напоминаем:

Утром 25 марта силы противовоздушной обороны уничтожили две из двух российских баллистических ракет, направленных врагом по Киеву.

Утром в Киеве прозвучала тревога и сразу за ней взрывы. Работала ПВО. Столичные власти сообщили о ракетной атаке, в результате которой обломки упали в Печерском, Соломенском и Днепровском районах, есть данные о повреждении трехэтажного дома в Печерском районе. По состоянию на 11.20 известно о 4 пострадавших.

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