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За неделю Нацбанк на межбанке продал почти 700 миллионов долларов

Понедельник, 25 марта 2024, 11:20 - Артур Крыжный

Национальный банк Украины на прошлой неделе на межбанковском валютном рынке продал 680,9 млн долларов США.

Такие данные обнародованы на сайте Нацбанка.

Согласно результатам валютных интервенций, с 18 по 22 марта 2024 года НБУ продал на межбанковском валютном рынке 680,9 млн долл. США, а также купил 0,46 млн долл. США.

С начала 2024 года Нацбанк продал на межбанке 5,248 млрд долл. США и купил 71,83 млн долл. США.

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НБУ
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Экономическая правда
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