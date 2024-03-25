За неделю Нацбанк на межбанке продал почти 700 миллионов долларов

Национальный банк Украины на прошлой неделе на межбанковском валютном рынке продал 680,9 млн долларов США.

Такие данные обнародованы на сайте Нацбанка.

Согласно результатам валютных интервенций, с 18 по 22 марта 2024 года НБУ продал на межбанковском валютном рынке 680,9 млн долл. США, а также купил 0,46 млн долл. США.

С начала 2024 года Нацбанк продал на межбанке 5,248 млрд долл. США и купил 71,83 млн долл. США.

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