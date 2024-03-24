В результате обстрела повреждены объекты "Нафтогаза"
Воскресенье, 24 марта 2024, 11:50 -
После ночного обстрела 23 марта, были повреждены объекты Нафтогаза на западе страны.
Об этом сообщает председатель правления "НАК Нафтогаз" Алексей Чернышов".
Председатель правления "Нафтогаза" отметил, что после вражеских обстрелов 24 марта, были повреждены объекты группы "Нафтогаз" на западе страны.
Чернышов отметил, что предварительно обошлось без пострадавших, но не предоставлял детали об обстреле.
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Продолжаются работы по ликвидации последствий.
Экономическая правда
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