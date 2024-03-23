В США резко сократилось количество хлопковых заводов

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В США осталось 100 последних хлопковых фабрик, после короткой передышки, вызванной пандемией, многие из остальных текстильных фабрик, которые превращают хлопковые волокна в пряжу и ткань, закрываются.

Об этом сообщает Bloomberg.

Спрос на некогда столь важный для плантационной экономики глубокого Юга США хлопок неумолимо падает.

На момент проведения Чикагской выставки в США в конце 19 века работало почти 900 хлопковых заводов. По оценкам Национального хлопкового совета, сегодня их количество составляет около 100, после того, как восемь закрылись только за последние пять месяцев 2023 года.

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Поскольку текстильное производство США почти прекратилось, фермеры, которые в этом месяце начинают засевать миллионы акров от Калифорнии до Каролины, имеют меньше шансов, чем когда-либо, найти покупателя на свой следующий урожай дома.

Пока хлопок из США падает уже третий год подряд, Бразилия, экспортер №2, оказалась на расстоянии удара от первого места.

Экономическая правда

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