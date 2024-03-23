Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Одесской области и в Кривом Роге

В результате преодоления последствий массированного вражеского обстрела, энергетики возобновили поставки электроэнергии в Одесские и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики

В Минэнерго при этом отмечают что в случае увеличения потребления в Одесской области, возможны дополнительные ограничения.

В Днепропетровской области возобновили поставки ко всем потребителям электроэнергии. В частности, полностью запитали Кривой Рог.

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В Хмельницкой области все потребители со светом, но в случае увеличения потребления - возможны дополнительные ограничения.

Напомним:

Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ракетная атака россиян утром 22 марта была осуществлена по разным регионам Украины - по ТЭС и ГЭС, а также по магистральным подстанциям, которыми управляет "Укрэнерго".

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