Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Одесской области и в Кривом Роге
В результате преодоления последствий массированного вражеского обстрела, энергетики возобновили поставки электроэнергии в Одесские и Днепропетровской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики
В Минэнерго при этом отмечают что в случае увеличения потребления в Одесской области, возможны дополнительные ограничения.
В Днепропетровской области возобновили поставки ко всем потребителям электроэнергии. В частности, полностью запитали Кривой Рог.
В Хмельницкой области все потребители со светом, но в случае увеличения потребления - возможны дополнительные ограничения.
Напомним:
Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ракетная атака россиян утром 22 марта была осуществлена по разным регионам Украины - по ТЭС и ГЭС, а также по магистральным подстанциям, которыми управляет "Укрэнерго".