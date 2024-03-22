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Сельские и поселковые бюджеты получили возможность привлекать кредиты, включая международные

Пятница, 22 марта 2024, 19:38 - Игорь Пилипив

Кабмин принял постановление о предоставлении возможности сельским и поселковым бюджетам привлекать заимствования, в том числе в украинских банках и международных финансовых организациях. 

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что соответствующий проект был реализован для приведения в соответствие с нормами Бюджетного кодекса Украины. 

Среди ключевых нововведений:

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  • Расширение механизмов осуществления местных заимствований и предоставления местных гарантий для поселковых и сельских советов.
  • Определение лиц, уполномоченных на подписание документов, связанных с местными заимствованиями и гарантиями.
  • Создание условий для мониторинга утвержденных решений и уменьшение количества форм бюджетной отчетности.

"Очерченные изменения будут способствовать повышению прозрачности и ответственности при осуществлении местных заимствований, а также помогут общинам адаптироваться к экономическим потребностям с большей гибкостью", - говорится в сообщении.

Добавляется, что возможность сельским и поселковым бюджетам привлекать заимствования в украинских банках и международных финансовых организациях будет способствовать усилению финансовой стабильности местных бюджетов и станет мощным стимулом для социально-экономического развития сел и поселков по всей Украине.

Экономическая правда.

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бюджет кредит финансы
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